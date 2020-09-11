ЕС выделит более 1 млрд евро на разработку и закупку вакцин против COVID-19

11 сентября, 2020, 16:06

Совет Европейского Союза одобрил выделение 1,09 млрд евро на разработку и внедрение вакцины против COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

Согласно сообщению, Совет ЕС одобрил выделение 1,09 млрд евро на разработку и внедрение вакцины против COVID-19.

"Европейская Комиссия использует эти средства в качестве предоплаты для предварительного заказа доз вакцины", - говорится в сообщении.

В общем, отметили в пресс-службе, Совет ЕС одобрил выделение 6,2 млрд евро из бюджета Евросоюза на преодоление кризиса, вызванного COVID-19.

Кроме того, Рада планирует увеличить на 5,1 млрд евро выплаты по инвестиционной инициативе Corona Response Investment Initiative (CRII) и Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +). Отмечается, что средства будут использованы до конца года для покрытия потребностей, связанных с пандемией.

Напомним, в конце августа Еврокомиссия заключила первый договор с британской фармкомпанией AstraZeneca по закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19.

Главный инфекционист США, директор Нацинститута аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может быть готова до конца года.

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