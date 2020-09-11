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Espreso.tvОбществоЕрмак прилетел в Берлин на встречу советников лидеров "нормандского" формата, - ОПУ

Ермак прилетел в Берлин на встречу советников лидеров "нормандского" формата, - ОПУ


фото: ОПУ
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры в нормандском формате на уровне политических советников лидеров стран

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", - сказал Ермак.

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Он отметил: перемирие показало, что все возможно.

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"Пришло время провести следующий саммит лидеров стран "нормандского формата", - подчеркнул Ермак.

Делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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