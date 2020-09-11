Экс-игрок "Шахтера" заявил, что хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"

11 сентября, 2020, 16:57

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Фред заявил, что планирует остаться в английском "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает FourFourTwo .

Бразилец готов конкурировать за место в основе с новичком МЮ Донни Ван де Беком.

"Я хочу остаться здесь - это мое желание. Я не хочу уходить из "Манчестер Юнайтед". Я всегда говорил, что мне хочется быть важным игроком и выигрывать трофеи в составе этого клуба. Приход Ван Де Бека означает, что мы становимся сильнее, и это хорошо для всех. Нам нужно больше игроков в этом сезоне, так как он будет еще сложнее: календарь очень плотный, и нам необходима сильная команда, чтобы бороться за каждый титул. Когда играешь в большом клубе, всегда будет конкуренция - я к этому привык ", - рассказал Фред.

Полузащитник перебрался из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" в 2018-м году за 59 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 17,5 млн евро.

В прошлом сезоне Фред провел 48 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

В январе бывший полузащитник "Шахтера" Фред был признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед".