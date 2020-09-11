 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Шахтера" заявил, что хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Шахтера" заявил, что хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"


фото: Getty Images
Экс-игрок донецкого "Шахтера" Фред заявил, что планирует остаться в английском "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает FourFourTwo .

Бразилец готов конкурировать за место в основе с новичком МЮ Донни Ван де Беком.

"Я хочу остаться здесь - это мое желание. Я не хочу уходить из "Манчестер Юнайтед". Я всегда говорил, что мне хочется быть важным игроком и выигрывать трофеи в составе этого клуба. Приход Ван Де Бека означает, что мы становимся сильнее, и это хорошо для всех. Нам нужно больше игроков в этом сезоне, так как он будет еще сложнее: календарь очень плотный, и нам необходима сильная команда, чтобы бороться за каждый титул. Когда играешь в большом клубе, всегда будет конкуренция - я к этому привык ", - рассказал Фред.

Полузащитник перебрался из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" в 2018-м году за 59 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 17,5 млн евро.

В прошлом сезоне Фред провел 48 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать