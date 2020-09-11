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Espreso.tvОбществоДело "минера" Метро передали в суд, - прокуратура

Дело "минера" Метро передали в суд, - прокуратура


фото: facebook.com/artem.shevchenko
Прокуратура направила в суд для рассмотрения обвинительный акт в отношении Виталия Ткаленко, который 1 июня "заминировал" мост Метро в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

"Во время досудебного расследования установлено, что мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, откуда позвонил по спецлинии 102 и сообщил о подготовке взрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за совершенное Ткаленко грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

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