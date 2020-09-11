Дело "минера" Метро передали в суд, - прокуратура

11 сентября, 2020, 17:33

Прокуратура направила в суд для рассмотрения обвинительный акт в отношении Виталия Ткаленко, который 1 июня "заминировал" мост Метро в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

"Во время досудебного расследования установлено, что мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, откуда позвонил по спецлинии 102 и сообщил о подготовке взрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за совершенное Ткаленко грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать .

1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко проводил переговоры с "минером" моста Метро.

Мужчина требовал организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожает взорвать мост Метро.

1 июня неизвестного, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали .