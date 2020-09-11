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Espreso.tvОбществоЧубаров получил письмо от российского суда в оккупированном Крыму через Укрпочту

Чубаров получил письмо от российского суда в оккупированном Крыму через Укрпочту

Укрпочта доставила на домашний адрес председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова письмо от подконтрольного России Верховного суда аннексированного Крыма

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Вчера Укрпочта принесла мне на домашний адрес "письмо простое (международное)", автором которого является оккупационный "Верховный суд Республики Крым", - написал глава Меджлиса.

По его словам, в конверте оказался еще один конверт - и уже в нем письмо.

"Схема простая: "Верховный суд Республики Крым" направляет свое почтовое отправление в Ставрополь, РФ (или еще куда), откуда оно попадает в город Михайловское Ставропольского края (или еще куда), откуда уже расходится в разные концы мира как "международное" отправление. Неужели так трудно при сортировке почтовых отправлений, поступающих из РФ в Украину, отделять отправления из оккупированного Крыма как незаконные и возвращать их обратно почтовым учреждениям РФ, которые пытаются таким образом размывать суверенитет Украины над Крымом?" - отметил Чубаров.

Кроме того, отмечает политик, есть вопросы и к СБУ - проверяет ли кто-то почтовые отправления из РФ на наличие в них веществ, которые могут представлять опасность для жизни людей.

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