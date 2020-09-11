Чубаров получил письмо от российского суда в оккупированном Крыму через Укрпочту
Об этом политик сообщил в Facebook.
"Вчера Укрпочта принесла мне на домашний адрес "письмо простое (международное)", автором которого является оккупационный "Верховный суд Республики Крым", - написал глава Меджлиса.
По его словам, в конверте оказался еще один конверт - и уже в нем письмо.
"Схема простая: "Верховный суд Республики Крым" направляет свое почтовое отправление в Ставрополь, РФ (или еще куда), откуда оно попадает в город Михайловское Ставропольского края (или еще куда), откуда уже расходится в разные концы мира как "международное" отправление. Неужели так трудно при сортировке почтовых отправлений, поступающих из РФ в Украину, отделять отправления из оккупированного Крыма как незаконные и возвращать их обратно почтовым учреждениям РФ, которые пытаются таким образом размывать суверенитет Украины над Крымом?" - отметил Чубаров.
Кроме того, отмечает политик, есть вопросы и к СБУ - проверяет ли кто-то почтовые отправления из РФ на наличие в них веществ, которые могут представлять опасность для жизни людей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
Читайте также
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину