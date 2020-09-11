Богдан заявил, что получил повестку от ГБР и придет на допрос

11 сентября, 2020, 17:07

Он сообщил об этом в Facebook.

На допрос Богдан должен прийти в 11:00 14 сентября.

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"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР. Буду очень рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10. Поговорим", - написал Богдан.