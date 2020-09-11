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Espreso.tvОбществоБез подписания документов: в Кремле уточнили дату визита Лукашенко в Москву

Без подписания документов: в Кремле уточнили дату визита Лукашенко в Москву


фото: gettyimages
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом 14 сентября

Об этом сообщает ТАСС.

"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него (Лукашенко) будет общение с президентом Путиным", - заявил Песков.

При этом он уточнил, что подписание документов не планируется.

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

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