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Espreso.tvОбществоБелорусок призывают на " самый массовый" женский марш в субботу

Белорусок призывают на " самый массовый" женский марш в субботу


фото: tut.by
Женщин призывают выйти в Минске на "самый громкий и самый массовый" женский марш, который начнется в Минске на площади Свободы в 15:00 12 сентября

Призыв к белорускам выйти на женский марш обнародовал массовый белорусский Telegram канал NEXTA .

Участниц акции призывают приходить в три часа дня на акцию в Минске с фотографиями задержанных и избитых ОМОНом и плакатами в их поддержку.

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"Приходим ровно до 15:00, чтобы нас сразу было много! Помните, марш - это постоянное движение! Расходимся в 17:30 максимально централизованно!" - говорится в призыве авторов Telegram-канала NEXTA.

  • Напомним, в ходе общественного протеста народа Беларуси, который не признает президент страны Александр Лукашенко из-за фальсификации выборов, с заключительного дня выборам 9 августа было задержано более 10 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

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