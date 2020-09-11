Белорусок призывают на " самый массовый" женский марш в субботу
11 сентября, 2020, 22:51
Женщин призывают выйти в Минске на "самый громкий и самый массовый" женский марш, который начнется в Минске на площади Свободы в 15:00 12 сентября
Призыв к белорускам выйти на женский марш обнародовал массовый белорусский Telegram канал NEXTA .
Участниц акции призывают приходить в три часа дня на акцию в Минске с фотографиями задержанных и избитых ОМОНом и плакатами в их поддержку.
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"Приходим ровно до 15:00, чтобы нас сразу было много! Помните, марш - это постоянное движение! Расходимся в 17:30 максимально централизованно!" - говорится в призыве авторов Telegram-канала NEXTA.
- Напомним, в ходе общественного протеста народа Беларуси, который не признает президент страны Александр Лукашенко из-за фальсификации выборов, с заключительного дня выборам 9 августа было задержано более 10 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
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