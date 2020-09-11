Антирекорд: в Киеве за сутки обнаружили 404 новых случаев COVID-19

11 сентября, 2020, 12:44

В Киеве зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - 404 за минувшие сутки

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

7 человек умерли, 168 выздоровели.

Среди новых больных 215 женщин; 156 мужчин; 14 девочек от 4 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

В больницу госпитализировали 58 пациентов.

Всего за период пандемии излечились 5170 киевлян, а умер 261 житель столицы.

В Киеве уже 16 523 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.