 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАнтирекорд: в Киеве за сутки обнаружили 404 новых случаев COVID-19

Антирекорд: в Киеве за сутки обнаружили 404 новых случаев COVID-19


фото: reuters
В Киеве зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - 404 за минувшие сутки

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

7 человек умерли, 168 выздоровели.

Среди новых больных 215 женщин; 156 мужчин; 14 девочек от 4 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

В больницу госпитализировали 58 пациентов.

Всего за период пандемии излечились 5170 киевлян, а умер 261 житель столицы.

В Киеве уже 16 523 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать