Антирекорд: в Киеве за сутки обнаружили 404 новых случаев COVID-19
11 сентября, 2020, 12:44
В Киеве зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - 404 за минувшие сутки
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
7 человек умерли, 168 выздоровели.
Среди новых больных 215 женщин; 156 мужчин; 14 девочек от 4 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
В больницу госпитализировали 58 пациентов.
Всего за период пандемии излечились 5170 киевлян, а умер 261 житель столицы.
В Киеве уже 16 523 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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