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Espreso.tvОбщество72% украинцев называют язык важным атрибутом независимости, 77% одобряют преподавание в школах на государственном, - опрос

72% украинцев называют язык важным атрибутом независимости, 77% одобряют преподавание в школах на государственном, - опрос


фото: rfe
Подавляющее большинство граждан Украины называет украинский язык важным атрибутом независимости, поддерживает преподавание предметов в школах на украинском и считает, что госслужащие должны в рабочее время общаться на государственном языке

Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" и социологической службы Центра Разумкова.

Так, 72% граждан считают, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, не согласны с этим около 25%, на западе лишь 3% жителей не считают важным атрибутом независимости. В центре Украины 77% считают язык атрибутом независимости, 20% - нет. В восточном регионе больше всего тех, кто с этим утверждением не согласен - 49%.

Проблемы развития украинского языка первоочередными считают 20% опрошенных, еще 44% считают развитие украинского языка важной проблемой, но отмечают, что у страны есть неотложные нужды, 33% считают эти проблемы второстепенными. В западном регионе больше всего тех, кто считает эти проблемы первоочередными (42% против 4% на Востоке), а в восточном регионе преобладает восприятие проблем развития языка как второстепенных (55%).

Большинство украинцев (52%) считают, что в Украине не нарушают права русскоязычных граждан, 26% считают, что права русскоязычных нарушают в отдельных случаях, 10% говорят о постоянных нарушениях. На западе 76% считают, что такие права не нарушаются, в Центральной Украине также большинство поддерживает это мнение. В восточном регионе 21% опрошенных считают, что права русскоязычных нарушаются постоянно, 40% - в отдельных случаях.

51% респондентов считают, что языковые права украиноязычных людей на оккупированных Россией территориях Крыма и ОРДЛО нарушаются (из них 25% отмечают систематические нарушения, 26% - частные случаи), еще 19% считают, что нарушения языковых прав на оккупированных территориях нет, а 31% респондентов имеют мнения по этому поводу.

Большинство украинцев (66%) согласны, что русский язык в Украине может свободно использоваться в частной жизни, но единственным государственным языком должен быть украинский, 18% предполагают возможность предоставления русскому официального статуса в отдельных регионах, а 13% уверены, что русский должен стать государственным на всей территории Украины.

На западе, в центре и в южном регионе большинство считает уместным сохранение украинского как единственного государственного (62%), в восточном регионе 33% поддерживают единственный государственный язык, 32% выступают за предоставление русскому статуса регионального, еще 31% - за предоставление русскому официального статуса по всей стране.

Подавляющее большинство украинцев (82%) согласны, что руководители государства и госслужащие должны в рабочее время общаться на государственном языке. При этом с этим соглашается в том числе, и большинство жителей юга и востока (82% и 63% соответственно).

Также подавляющее большинство украинцев во всех регионах соглашаются, что все граждане должны владеть государственным языком: в целом в Украине соглашаются 79%, не согласны 16%. Больше всего не согласных с этим на Востоке - 28%, но большинство (65%) поддерживают обязательное знание гражданами государственного языка и в этом регионе.

Во всех регионах одобряют и преподавание большинства школьных предметов на государственном языке: всего в Украине благосклонно относятся к этому 77%, против - 17%.

Языковые квоты поддерживают 65% украинцев. Абсолютное одобрения этой инициативы - на западе (95%), большинство поддерживает это и в центре (71% - за, 26% - против) и на юге (46% - за и 40% - против). В восточном же регионе больше тех, кто не одобряет такой шаг - 38% поддерживают и 56% против.

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