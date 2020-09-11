27 сентября в Киеве состоится забег в поддержку осужденного в Италии украинского нацгвардейца Маркива

11 сентября, 2020, 12:58

В Киеве состоится забег в поддержку заключенного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"27 сентября в Парке Славы в Киеве состоится командный забег в поддержку нашего соотечественника, незаконно осужденного и заключенного в Италии гвардейца Виталия Маркива. Начало в 10:00. Соблюдаем все карантинные ограничения", - сообщили в ведомстве.

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Заместитель директора департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Денис Ленец уточнил, что будут бежать семь километров "медленным комфортным темпом".