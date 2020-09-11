12 сентября объявят лауреата этого года премии имени Стуса

11 сентября, 2020, 11:15

Организаторы премии имени Василия Стуса объявят имя лауреата 12 сентября 2020 года

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония награждения начнется в 18:00 и пройдет в телеформате: телеканал "Еспресо" будет транслировать событие в прямом эфире.

Видеотрансляция также происходить на Facebook- и Youtube-страницах "Еспресо" и "PEN Ukraine".

Кандидатов на соискание премии выдвигало жюри в составе:

Мирослав Маринович - председатель жюри, публицист, член-основатель Украинской Хельсинской группы, почетный президент Украинского ПЕН;

Влад Троицкий - театральный режиссер, основатель Центра современного искусства «ДАХ», лауреат Премии им. В. Стуса по 2019;

Андрей Курков - украинский писатель, президент Украинского ПЕН;

Богумила Бердиховская - публицист, руководитель департамента стипендий Национального центра культуры в Варшаве;

Оля Гнатюк - исследователь, профессор НаУКМА и Варшавского университета, вице-президент Украинского ПЕН;

Юрий Прохасько - эссеист, переводчик;

Александр Саврук - декан Киево-Могилянской Бизнес Школы;

Элеонора Соловей - литератературовед;

Дмитрий Стус - директор Музея им. Шевченко;

Леонид Финберг - главный редактор издательства "Дух и Литера", член Исполнительного совета Украинского ПЕН.

Премию имени Василия Стуса ежегодно вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

Это одна из древнейших украинских премий в области культуры.

В 1989 году ее основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Начиная с 2016 года, Украинский ПЕН и партнеры - Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух и Литера" - продолжили эту инициативу.

Премию получали Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, сестры Тельнюк, Александр Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк.

Генеральный медиапартнер мероприятия - телеканал "Еспресо". Медиапартнеры: "Украинский тыждень", "УП.Життя", "lb.ua", "UA: Общественное вещание", "UA: Радио Культура", "Радио Свобода".