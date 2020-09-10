Зеленский с Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

10 сентября, 2020, 18:00

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны для мира.

Он поблагодарил Меркель за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", - сказал Зеленский.

Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать усилия для достижения мира. При этом она подчеркнула важность соблюдения перемирия.

"Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран Нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Была отмечена близость позиций Германии и Украины по поводу событий в Республике Беларусь.