Застройщик отстаивает законность строительства возле побережья Одессы

10 сентября, 2020, 11:45

Проект должен был стать архитектурной жемчужиной Одессы. Кроме того, по заключению экспертов, проект, который включает и гигантскую опорную стену, спасет одесские склоны от риска оползня

Летом 2019 года компания "Интеграл-Буд" анонсировала старт строительства элитного апартамент-комплекса "Ля Мер" с 2-уровневым паркингом, у побережья Одессы. Проект должен был стать настоящей архитектурной жемчужиной Одессы. Кроме того, по заключению экспертов, проект, который включает и гигантскую опорную стену, спасет одесские склоны от риска оползня. Но через несколько месяцев чиновники Государственной архитектурно-строительной инспекции аннулировали разрешение на строительство. Дело дошло до суда, который своим решением отменил приказ ГАСК и позволил продолжить строительство комплекса.

"Это незаконное решение инспектора, который отменил разрешение, руководствуясь только письмом с ГАСК, не проводя необходимые процедуры, предусмотренные законом. Он незаконно руководствовался письмом, которое ему дали в Одесском городском совете. Он не имел права это делать. Все документы у нас оформлены. Получено разрешение, проектная документация, экспертиза, все было в наличии ", - заявляет адвокат Евгений Ермоленко.

Застройщик уже начал работы по строительству опорной стены. Но теперь дело рассматривается в апелляционной инстанции. В день рассмотрения дела под апелляционным административным судом столицы собралось с десяток митингующих. Некоторые вообще, кажется, не понимали, за какую идею стоят. Потому что не могли назвать точный адрес строительства.

Поддержать строительный проект под суд пришли представители ОО "Ассоциация инвесторов нового жилья". Они считают, что атаки на объект - это очередная провокация группировки рейдеров, в которую входят псевдоактивисты и псевдоэксперты.

"Мне жаль, что я не могу приобрести недвижимость в этом комплексе. Существует риск и непонимание, что в дальнейшем будет с этим объектом. Я очень надеюсь, что "Интергалбуд" выиграет этот судебный процесс. И в итоге у меня будет основание купить часть этого прекрасного объекта ", - говорит потенциальный инвестор Наталья.

Апелляционный административный суд взял перерыв в рассмотрении дела. Следующее заседание запланировано на 30 сентября.