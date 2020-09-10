Законопроект о создании биотопливной биржи может оказаться на рассмотрении Верховной Рады до конца года, - эксперт

10 сентября, 2020, 08:26

Министерство энергетики уже согласовало законопроект о создании биотопливной биржи. Документ может оказаться на рассмотрении Верховной Рады до конца 2020 года

Надежду на это выразил Георгий Гелетуха, глава правления биоэнергетической ассоциации, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"В Украине достаточно быстро растет количество биомассового котельных. В целом это более 5 тыс. мегаватт мощностей, работающих на биомассе. И в зимний период уже ощущается нехватка биомассы. И мы как раз сторонники создания рынка биомассы, чтобы ее легко было купить, чтобы не было какого-то искусственного дефицита ", - сказал Гелетуха.

По его словам, создание биотопливной биржи позволит собраться в одном месте всем продавцам и покупателям биомассы, поэтому цена будет формироваться на основе реальной конкуренции на бирже.

"Проект закона, разработанный при участии нашей ассоциации, Госэнергоэффективности и согласован министерством энергетики. Сейчас он соглашается с другими органами исполнительной власти. Надеемся, до конца года у нас есть шанс пройти Кабмин и попасть с этим законопроектом в Верховную Раду ", - отметил глава правления биоэнергетической ассоциации.

Он уточнил: идея законопроекта заключается в том, чтобы обязать государственные предприятия (такие, как гослесхозы), продавать через биржу часть древесного топлива, которое они продают юрлицам. Условно, первый год - 20%, второй год - 40% и т. То есть где-то за пять лет весь объем биотоплива, которое продают юрлицам, должно продаваться на бирже.

"Соответственно, кто пользуется зеленому тарифу на электроэнергию из биомассы и биогаза, будут иметь определенные обязательства по покупке. Но обязательства будут только эти две категории. Все остальные - добровольно ", - пояснил Гелетуха.