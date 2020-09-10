Законопроект о создании биотопливной биржи может оказаться на рассмотрении Верховной Рады до конца года, - эксперт
Надежду на это выразил Георгий Гелетуха, глава правления биоэнергетической ассоциации, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"В Украине достаточно быстро растет количество биомассового котельных. В целом это более 5 тыс. мегаватт мощностей, работающих на биомассе. И в зимний период уже ощущается нехватка биомассы. И мы как раз сторонники создания рынка биомассы, чтобы ее легко было купить, чтобы не было какого-то искусственного дефицита ", - сказал Гелетуха.
По его словам, создание биотопливной биржи позволит собраться в одном месте всем продавцам и покупателям биомассы, поэтому цена будет формироваться на основе реальной конкуренции на бирже.
"Проект закона, разработанный при участии нашей ассоциации, Госэнергоэффективности и согласован министерством энергетики. Сейчас он соглашается с другими органами исполнительной власти. Надеемся, до конца года у нас есть шанс пройти Кабмин и попасть с этим законопроектом в Верховную Раду ", - отметил глава правления биоэнергетической ассоциации.
Он уточнил: идея законопроекта заключается в том, чтобы обязать государственные предприятия (такие, как гослесхозы), продавать через биржу часть древесного топлива, которое они продают юрлицам. Условно, первый год - 20%, второй год - 40% и т. То есть где-то за пять лет весь объем биотоплива, которое продают юрлицам, должно продаваться на бирже.
"Соответственно, кто пользуется зеленому тарифу на электроэнергию из биомассы и биогаза, будут иметь определенные обязательства по покупке. Но обязательства будут только эти две категории. Все остальные - добровольно ", - пояснил Гелетуха.
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Ещев конце 2015 года Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины нашел уникальные способы производства биотоплива из сельскохозяйственных культур.
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В начале 2019-го года пассажирский самолет совершил первый коммерческий рейс на биотопливе . Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Etihad Airways был заправлен биотопливом из соллонца и обычным топливом пропорциями 1: 1.
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