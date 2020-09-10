За разглашение гостайны: двум работникам СБУ объявили о подозрении

10 сентября, 2020, 17:36

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины сообщили о подозрении по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении двум сотрудникам Службы безопасности Украины по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну, лицами, которым эти сведения стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 328 УК) ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к гостайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавать последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел .

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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