Избиение и попытка изнасилования в поезде: пострадавшая женщина снялась в клипе Alyona Alyona о домашнем насилии

10 сентября, 2020, 17:07

Реперка Alyona Alyona записала трек о домашнем насилии, в клипе приняла участие Анастасия Луговая, которую избил и пытался изнасиловать мужчина в поезде "Мариуполь - Киев"

Об этом сообщает The Village Украины.

"Это как слова с моей души, будто написаны мной. Когда я была в больнице, мне очень хотелось кричать о том, что не надо молчать о насилии и не надо стесняться этой темы", - рассказала Анастасия.

Этим клипом команда Alyona Alyona запускаепроект #Немовчатипронасильство, который должен привлечь внимание к проблеме насилия.

"Призываю каждого человека, который пережил насилие над собой или стала его свидетелем: расскажите об этом, не молчите! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена, это уже большое достижение", - призвала реперка.