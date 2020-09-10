Из Украины решили выдворить хасидов, которые разрушили ограждения перед могилой Нахмана в Умани, - Геращенко
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Вчера в городе Умань, группа молодых паломников, граждан Израиля устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения предназначены для упорядоченного прохода к святыне", - отметил Геращенко.
"10 сентября Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", - заявил замминистра.
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Геращенко отметил, что в случае повторения хулиганских действий со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины.
"Уважаемые паломники, помните - вы гости в Украину. Украинцы - гостеприимный народ, но мы не потерпим с вашей стороны хамства и насилия", - добавил Геращенко.
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