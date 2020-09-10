 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЮрист Медведчука Якубовский будет заниматься делами Майдана в ОГПУ, - СМИ

Юрист Медведчука Якубовский будет заниматься делами Майдана в ОГПУ, - СМИ

По словам журналистов, новоназначенный заместитель генерального прокурора Максим Якубовский, который работал на Виктора Медведчука и его партию "Украинский выбор", возглавит Департамент по делам Майдана в ОГПУ

Об этом рассказывает издание "Тиждень" со ссылкой на источник в Офисе генерального прокурора.

"Да, это правда. Якубовский будет курировать дела Майдана. Прокурорам его представили сегодня утром и сказали, что он будет курировать Департаментом по делам Майдана Офиса генпрокурора", - сказал собеседник издания в ОГПУ.

Читайте также: "Поприветствовали в прокурорской семье": Венедиктова представила в ОГПУ юриста Медведчука Якубовского

Напомним, журналисты и общественные активисты отмечают, что Якубовский был сотрудником и однопартийцем Виктора Медведчука в 2012-2013 годах, а его номер, указанный на сайте Союза адвокатов, был таким же, как и у центрального офиса "Украинской выбора".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

10 сентября, 2020 четверг

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать