Иран начал военные учения в Ормузском проливе
Об этом сообщает АР.
Военные Ирана в четверг начали крупномасштабные ежегодные учения в стратегически важном Ормузском проливе и Аравийском море.
В них принимают участие подразделения военно-морских сил, авиации и сухопутных войск, также сообщается о развертывании иранских подводных лодок и беспилотников.
Адмирал Хабиболла Саяри, командующий ежегодных учений, получивших название "Золфагар-99", заявил, что операция направлена на "повышение готовности противостоять иностранным угрозам и любому возможному вторжению".
Как отмечает издание, маневры проходят на фоне обострения напряженности между Исламской Республикой и США из-за разногласий по ядерной сделки.
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