Иран начал военные учения в Ормузском проливе

10 сентября, 2020, 16:33

Иран начал крупномасштабные трехдневные военные учения с участием ВВС, ВМС и сухопутных войск в Ормузском проливе и Аравийском море

Об этом сообщает АР.

Военные Ирана в четверг начали крупномасштабные ежегодные учения в стратегически важном Ормузском проливе и Аравийском море.

В них принимают участие подразделения военно-морских сил, авиации и сухопутных войск, также сообщается о развертывании иранских подводных лодок и беспилотников.

Адмирал Хабиболла Саяри, командующий ежегодных учений, получивших название "Золфагар-99", заявил, что операция направлена на "повышение готовности противостоять иностранным угрозам и любому возможному вторжению".

Как отмечает издание, маневры проходят на фоне обострения напряженности между Исламской Республикой и США из-за разногласий по ядерной сделки.

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