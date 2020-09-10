Инспекцию позиций ВСУ оккупантами отменили, в частности, из-за отказа украинских военных гарантировать безопасность "инспекторов", - Бутусов

10 сентября, 2020, 17:05

Журналист Юрий Бутусов назвал три основных фактора отмены Офисом президента совместного патрулирования н.п. Шумы с россиянами

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Инспекция позиций ВСУ Пушилиным и генерал-майором ВС РФ Вахитов в районе Шумив отменена", - отметил журналист.

Бутусов назвал три главных фактора отмены инспекции:

1. Огромный критический резонанс в украинском обществе и объявления акций протеста под Офисом президента и под госрезиденции в Конча-Заспе.

Читайте также: Акция перед домом Зеленского в Конча-Заспе все равно состоится, - движение сопротивления капитуляции

2. Отказы командиров ВСУ подписывать письменный приказ о допуске российских военнослужащих и обеспечения их безопасности.

Читайте также: Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился коронавирусом

"При заходе на позиции 503-го батальона возник реальный риск, что российского генерала пристрелят или взорвут. Командование ООС выдвинуло совершенно разумные встречные претензии к российским оккупантов - они нарушают условия перемирия и не дают инспектировать свои собственные позиции. В данном случае все наши военные проявили себя очень достойно", - пояснил Бутусов.

3. Обстрел района "инспекции" из стрелкового оружия. Проводить инспекции в таком месте крайне рискованно, и нарваться на пулю или на мину можно в любой момент. Последствия гибели кого-то из "инспекторов" в таком случае могут быть непредсказуемы.

Читайте также: Российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, - ООС

"Ультиматум Пушилина сорван в очередной раз. Все позиции под Шумами остаются в руках украинских воинов. Однако несомненно российские оккупанты продолжат попытки "продавить" президента Зеленского на такого рода уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию рекламируя "отсутствие гибели украинских воинов" как свое главное достижение. Поэтому угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния", - прокомментировал Юрий Бутусов.

Читайте также: В Офисе президента назвали причину отмены инспекции н.п. Шумы вместе с боевиками РФ

"Война заканчивается или победой или поражением. Отвечать за такое государственные деятели должны самостоятельно - если решили приводить "инспекторов" с РФ, следовательно, пусть Верховный Главнокомандующий берет за руку российских генералов и сам ведет, куда считает возможным. А требовать по телефону выполнения таких решений в армии, которая потерпела трагедии Иловайска, Луганска и Донецкого аэропорта - это значит неадекватно оценивать обстановку и страну. Попытки Офиса президента сделать соучастниками пораженческих политических решений военнослужащих ВСУ - просто позорные ", - добавил главный редактор издания Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо