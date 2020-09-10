ВСУ провели на юге Украины отработки по боевой подготовке танкистов и десантников
Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.
В танковых и десантно-штурмовых подразделениях, которые подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несут боевую службу на южном направлении, провели практические занятия по боевой подготовке.
Отмечается, что десантники - выполняют задачи по огневой подготовке, стреляют из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, мечут ручные гранаты и тому подобное. Кроме того, военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, инженерной и медицинской подготовки.
"Танкисты отрабатывают вождение по пересеченной местности, развертывание в боевой порядок, выход на определенные рубежи, а также действия при обороне и контрнаступлению", - подчеркнул командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
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