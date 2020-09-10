 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо время поездки в аннексированный Крым Медведчука сопровождали украинские полицейские, - Слидство.инфо

Во время поездки в аннексированный Крым Медведчука сопровождали украинские полицейские, - Слидство.инфо


фото: glavcom
Как рассказали журналисты со ссылкой на инсайды спецслужб и пограничников, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в поездке в аннексированный Крыму сопровождали трое действующих правоохранителей

Об этом говорится в материале проекта "Слидство.инфо ".

Информацию о сопровождении правоохранителями нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука журналистам предоставили источники в Госпогранслужбе и СБУ

Журналисты заявляют, что в их распоряжении есть документы, в которых говорится о том, кто именно и при каких обстоятельствах сопровождал Медведчука.

По информации "Слидства.Инфо", Виктора Медведчука охраняют киевские сотрудники Управления полиции охраны физической безопасности, а именно Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.

При этом Галишин и Чалый являются также помощниками народного депутата на общественных началах.

Журналисты рассказали о самой поездке Медведчука в Крым. По их информации, нардеп въехал на полуостров на автомобиле Mercedes-Benz Vito 2 августа в 14:30 через пункт пропуска "Каланчак".

Его сопровождали Владислав Галишин и Григорий Чалый. Полицейский Сергей Засенко прибыл в Крым чуть раньше. Как передают журналисты, официально все трое взяли на работе отпуска.

В "Слидство.инфо" говорят, что пытались поговорить с охранниками в течение августа, но их телефоны были вне зоны досягаемости. Засенко ответил только в сентябре, когда сам Медведчук вернулся в Украину и пришел на заседание Верховной Рады. Тот на вопрос, ездил ли в аннексированный Крым, отказался отвечать.

В полиции начали проверку информации о подделке рапортов об отпусках от полицейских из окружения Медведчука, когда информация о поездке кума Путина в Крыму получила огласку.

Журналисты-расследователи направило официальный запрос в Департамент полиции охраны, чтобы там объяснили, на каком основании полицейские сопровождали Медведчука. Там им рассказали, что сейчас по этим фактам проводят служебное расследование. Других деталей не предоставили. Также в полиции отметили, что никаких запретов и ограничений на поездки украинских полицейских на оккупированные территории не существует.

Как отмечают журналисты, пока неизвестно, - Медведчуку предоставило охрану государство или он оплачивает ее сам.

 

 

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

10 сентября, 2020 четверг

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать