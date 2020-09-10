Во время поездки в аннексированный Крым Медведчука сопровождали украинские полицейские, - Слидство.инфо

Об этом говорится в материале проекта "Слидство.инфо ".

Информацию о сопровождении правоохранителями нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука журналистам предоставили источники в Госпогранслужбе и СБУ

Журналисты заявляют, что в их распоряжении есть документы, в которых говорится о том, кто именно и при каких обстоятельствах сопровождал Медведчука.

По информации "Слидства.Инфо", Виктора Медведчука охраняют киевские сотрудники Управления полиции охраны физической безопасности, а именно Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.

При этом Галишин и Чалый являются также помощниками народного депутата на общественных началах.

Журналисты рассказали о самой поездке Медведчука в Крым. По их информации, нардеп въехал на полуостров на автомобиле Mercedes-Benz Vito 2 августа в 14:30 через пункт пропуска "Каланчак".

Его сопровождали Владислав Галишин и Григорий Чалый. Полицейский Сергей Засенко прибыл в Крым чуть раньше. Как передают журналисты, официально все трое взяли на работе отпуска.

В "Слидство.инфо" говорят, что пытались поговорить с охранниками в течение августа, но их телефоны были вне зоны досягаемости. Засенко ответил только в сентябре, когда сам Медведчук вернулся в Украину и пришел на заседание Верховной Рады. Тот на вопрос, ездил ли в аннексированный Крым, отказался отвечать.