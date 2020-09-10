Вакцина от коронавируса появится до конца года, - главный инфекционист США

10 сентября, 2020, 14:44

Главный инфекционист США, директор Нацинститута аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года

Об этом сообщает Daily Mail .

"Надеемся, что мы сможем начать прививки в серьезном масштабе, начиная с 2021 года", - сказал он.

Фаучи заявил, что маловероятно появление вакцины против COVID-19 до президентских выборов в США в ноябре этого года.

Ранее президент США пообещал, что его администрация будет способствовать изготовлению вакцины против COVID-19 до дня выборов.

15 июля сообщалось, что в США вакцина против COVID-19, разработана компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.

27 июля в США началась самая масштабная последняя фаза испытаний вакцины от коронавируса.

Напомним, что США - лидер по количеству больных коронавирусом в мире. Там уже заразились более 6 с половиной миллионов человек, почти 200 000 человек умерли.

Вслед за США следуют Индия, Бразилия и Россия.

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