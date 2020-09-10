В Украине с 2014 года из-за военных действий повреждено более 750 учебных заведений

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Украине важно оберегать детей от прямого воздействия конфликтов на качество образования и возможность его получать. Прежде всего это касается военного конфликта на Востоке Украины. Только за первое полугодие 2020 года были зафиксированы 10 случаев повреждения школ из-за военных действий, а с 2014 года количество поврежденных учебных заведений превышает 750. В ближайшее время Украина будет внедрять положения подписанной Декларации о безопасности школ, чтобы каждый украинский ученик имел возможность учиться в безопасной образовательной среде", - сказал и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Отмечается, что непосредственное влияние конфликта испытывают более 400 тыс. детей - они проживают и посещают школы в 20-километровой зоне вдоль линии разграничения, в которой есть угроза обстрелов и присутствует высокий уровень минного загрязнения. Согласно сообщению, в течение 2017-2019 годов состоялось не менее 59 нападений на учебные заведения в зоне конфликта.

Кроме того, десятки школ расположены непосредственно рядом с военными объектами, что подвергает их опасности нападений.

Украина подписала Декларацию о безопасности школ 20 ноября 2019 года. В частности, документ содержит обязательства предупреждать нападения на учебные заведения и их использование в военных целях в период вооруженного конфликта. Декларация также предусматривает сохранение безопасности в учебных заведениях, защиту права на образование и мониторинг нарушений прав детей в условиях вооруженного конфликта. Важным аспектом присоединения к Декларации является восстановление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учеников, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и здравоохранения и тому подобное.

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