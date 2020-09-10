В Польше подтвердили повторное заболевание COVID-19

10 сентября, 2020, 21:54

В Польше - первый подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом у женщины, которая несколько недель назад оправилась от COVID-19

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на RMF FM.

Женщина прошла повторное тестирование в начале августа, когда она обратилась в больницу для плановой операции. Сейчас она здорова.

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"В случае человека, который выздоровел после получения двух отрицательных результатов тестирования, другой положительный результат был получен через семь недель", - сообщила руководитель отдела эпидемиологии уездной санитарно-эпидемиологической станции в Бытоме.