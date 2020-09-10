В ОПУ назвали "несуществующей" сделку с "вагнеровцами" и обвинили Богдана в подыгрывании пропаганде РФ
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Гордоновское "интервью Богдана", о котором сейчас с придыханием говорят отдельные хайперы типа "ах, как он лихо что-то сказал!". На самом деле это интервью человека, который совершенно не в инсайде, не в тренде, продолжает шутить над собственными старыми шутками и пытается доиграть чужие хайпы. Разумеется, бессмысленно разбирать его "фактические знания". Особенно в той части, которая касается имен возможных кандидатов в президенты или осведомленности о несуществующей "вагнер-операции")", - отметил Подоляк.
По его словам, в реальную политическую игру Богдан давно не играет, а его истинная роль сегодня сводится к периодическому озвученные чего-то эпатажного.
"Единственное, что действительно требует внимания в этом интервью и вызывает уже серьезные вопросы к самому Андрею Иосифовичу Богдану, это его прямое и публичное признание того, что якобы "Украина кинула Путина". Что якобы Украина не выполнила взятых на себя обязательств... Это сильно. Почти явка с повинной", - отметил Подоляк.
Он добавил, что соответствующие заявления Богдана - "чрезвычайно мощный удар по репутации Украины и отличная пропагандистская подача в сторону РФ".
"Все остальное в интервью обсуждают только "желтые медиа-страницы", а вот за эту фразу те же российские СМИ сильно зацепились и активно стали раскручивать. По всем политическим каналам идет прямолинейное: "Украина со слов некогда крайне влиятельного человека не выполняет свои международные обязательства. Особенно в рамках донбасского кейса". И это уже не хихи-хаха. И не традиционная клоунада в его исполнении. Намеренный удар по репутации конкретных должностных лиц. Умышленная игра на медийном поле чужой страны. Плохая история", - отметил Подоляк.
- Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" разрушил один телефонный звонок человека из ближайшего окружения президента Украины.
- ГБР вызывает Богдана на допрос из-за заявлений в интервью Гордону о возможных договоренностях с РФ по Крыму и авиасообщению.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-