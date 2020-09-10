В Мексике жестоко убили журналиста криминальной хроники

10 сентября, 2020, 08:14

Журналиста криминальной хроники мексиканской газеты Diario el Mundo Хулио Вальдивиа Родригеса обнаружили мертвым на железнодорожных путях в штате Веракрус

Об этом сообщило издание на своей странице в Twitter, передает "РБК-Украина ".

"Издательская семья оплакивает ценную потерю нашего коллеги и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, который был трусливо убит сегодня днем в Тезонапи", - говорится в сообщении.

По данным пользователей соцсети, тело репортера без головы нашли рядом с его мотоциклом.

Правозащитная организация Article 19 сообщила, что этот случай убийства сотрудника СМИ стал четвертым в Мексике 2020 года, который связан с профессиональной деятельностью журналистов.

La familia de DIARIO EL MUNDO lamenta la valiosa pérdida de nuestro compañero y periodista, JULIO VALDIVIA RODRÍGUEZ, quien cobardemente fue asesinado esta tarde en Tezonapa.

Expresamos nuestras condolencias y deseamos una pronta resignación a toda su familia.

DESCANSE EN PAZ pic.twitter.com/7MV0q3CTVm - Diario El Mundo (@TuMundoADiario) September 9, 2020

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