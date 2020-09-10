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Espreso.tvМирВ Мексике жестоко убили журналиста криминальной хроники

В Мексике жестоко убили журналиста криминальной хроники


фото: twitter.com/CONSUMEAZUCAR
Журналиста криминальной хроники мексиканской газеты Diario el Mundo Хулио Вальдивиа Родригеса обнаружили мертвым на железнодорожных путях в штате Веракрус

Об этом сообщило издание на своей странице в Twitter, передает "РБК-Украина ".

"Издательская семья оплакивает ценную потерю нашего коллеги и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, который был трусливо убит сегодня днем в Тезонапи", - говорится в сообщении.

По данным пользователей соцсети, тело репортера без головы нашли рядом с его мотоциклом.

Правозащитная организация Article 19 сообщила, что этот случай убийства сотрудника СМИ стал четвертым в Мексике 2020 года, который связан с профессиональной деятельностью журналистов.

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