В киевском ТРЦ произошла стрельба, есть раненый

10 сентября, 2020, 20:42

В Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошла стрельба, один человек получил огнестрельное ранение

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Предварительно установлено, что в между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматический, и несколько раз выстрелил в парня, 25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставлен в больницу.

Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.