В Киеве за сутки от коронавируса умерли четыре человека, зараженных почти 300 человек
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 298 человек.
4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 254 киевлян. На сегодня в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Заболели 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет, 123 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16.
Заболели в том числе и 11 медиков. В больницы столицы попал за прошедшие сутки 51 пациент. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 5002 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 59. В Днепровском - 45. И в Оболонском районе - 36 случаев.
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