В Киеве открылась выставка об осужденных в РФ и ОРДЛО украинцах
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.
В Киеве на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" открылась выставка "Свободные".
Она рассказывает о украинцах, которые из-за проукраинских взглядов, открытой гражданской позиции и принадлежности к патриотическим организациям были арестованы и осуждены Российской Федерацией и квазигосударственными образованиями "ДНР" и "ЛНР".
Выставка "Свободные" рассказывает о гражданах Украины, которые из-за проукраинских взглядов вынуждены были пройти через пытки, показательные суды, застенки, но смогли вернуться на Родину во время обменов между Российской Федерацией, ОРДЛО и Украиной.
Поэтому выставка посвящена: Станиславу Асееву, Владимиру Балуху, Эдема Бекиров, Николаю Карпюку, Александру Кольченко, Анастасии Мухиной, Евгению Панову, Богдану Пантюшенко, Олегу Сенцову, Алексею Сизоновичу, Елене Сорокиной, Роману Сущенко и другим.
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