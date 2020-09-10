В Киеве открылась выставка об осужденных в РФ и ОРДЛО украинцах

10 сентября, 2020, 20:52

В Киеве презентовали выставку "Свободные", посвященную украинцам, которые были арестованы и осуждены Российской Федерацией и "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

В Киеве на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" открылась выставка "Свободные".

Она рассказывает о украинцах, которые из-за проукраинских взглядов, открытой гражданской позиции и принадлежности к патриотическим организациям были арестованы и осуждены Российской Федерацией и квазигосударственными образованиями "ДНР" и "ЛНР".

Выставка "Свободные" рассказывает о гражданах Украины, которые из-за проукраинских взглядов вынуждены были пройти через пытки, показательные суды, застенки, но смогли вернуться на Родину во время обменов между Российской Федерацией, ОРДЛО и Украиной.

Поэтому выставка посвящена: Станиславу Асееву, Владимиру Балуху, Эдема Бекиров, Николаю Карпюку, Александру Кольченко, Анастасии Мухиной, Евгению Панову, Богдану Пантюшенко, Олегу Сенцову, Алексею Сизоновичу, Елене Сорокиной, Роману Сущенко и другим.

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