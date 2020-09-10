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Espreso.tvОбществоВ Киеве на карантин с 1 сентября закрыли две школы и садик

В Киеве на карантин с 1 сентября закрыли две школы и садик

Председатель Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан сообщил, что в городе с начала учебного года закрыли три учебных заведения

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Регистрируются точечные вспышки коронавируса .. На сегодня уже прекратили работу три учебных заведения - две школы и одно дошкольное детское учреждение", - сообщил он.

При этом Рубан добавил, что сезонное обострение будет иметь пик примерно в октябре.

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