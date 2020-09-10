В Донецкой области должностные лица ГМС незаконно оформляли загранпаспорта для террористов "ДНР", - СБУ

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

"Чиновники госслужбы оформляли документы украинского образца, в частности загранпаспорта, жителям временно оккупированных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия гражданина. Задокументировано, что среди "клиентов" были чиновники оккупационной администрации и боевики террористической "ДНР", которые никогда не пересекали линию разграничение ", - говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисах сервисных центров и миграционной службы изъяли формы, заполненные для боевиков. Также были обнаружены копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек и медицинских справок на имя террористов.

После завершения обысков суд признает недействительным заполненные бланки для загранпаспортов.

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