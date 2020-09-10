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Espreso.tvОбществоВ Беларуси задержали журналиста, который после начала протестов ушел из президентского пула медиа

В Беларуси задержали журналиста, который после начала протестов ушел из президентского пула медиа


фото: reuters
Белорусские силовики задержали бывшего журналиста из пула президента Лукашенко Дмитрия Семченко

Об этом сообщила его жена в комментарии изданию "Наша Нива".

"Был один человек в форме, а также 2-3 человека в масках. У нас дома маленький ребенок, но они вели себя корректно, ребенок не испугался. Дали пять минут, чтобы собраться, и их увезли в РОВД", - сказала Юлия Семченко.

Они сказали, что проверят, принимал ли ее муж участие в несанкционированных акциях.

До августа 2020 г. Дмитрий Семченко работал на телеканале ОНТ, был в президентском пуле. Однако после начала протестов уволился.

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