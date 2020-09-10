УПЛ запустит собственный телеканал

10 сентября, 2020, 14:43

Украинская футбольная Премьер-лига планирует запустить собственный телевизионный канал

Об этом сообщает канал "Шахтера" в YouTube.

По словам исполнительного директора ПЛ Евгения Дикого, сейчас обсуждается вопрос, на какой платформе будут запускать канал - скорее всего это будет ОТТ-сервис (трансляция через интернет).

"Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса. Возможно, на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать", - сказал Дикий.

Медиа-эксперт Александр Глущенко, который принимал участие в рабочей встрече, сообщил, что в будущем телеканал может стать мультиспортивным и показывать не только футбольные матчи.

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