УПЛ запустит собственный телеканал
Об этом сообщает канал "Шахтера" в YouTube.
По словам исполнительного директора ПЛ Евгения Дикого, сейчас обсуждается вопрос, на какой платформе будут запускать канал - скорее всего это будет ОТТ-сервис (трансляция через интернет).
"Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса. Возможно, на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать", - сказал Дикий.
Медиа-эксперт Александр Глущенко, который принимал участие в рабочей встрече, сообщил, что в будущем телеканал может стать мультиспортивным и показывать не только футбольные матчи.
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