Украинская теннисистка уволила тренера, который поздравил ее соперницу с победой

10 сентября, 2020, 12:55

Даяна Ястремская уволила тренера Сашу Бажина, который поздравил ее соперницу с победой над украинкой

Об этом Ястремская сообщила в twitter.

Украинская теннисистка объявила о прекращении сотрудничества с Сашей Бажином, который тренировал ее с ноября 2019 года.

"Я бы хотела сказать, что после выступления на US Open решила прекратить сотрудничество с Сашей Бажином. Хочу поблагодарить его за все. Желаю ему удачи! Это был отличный опыт для меня", - написала Ястремская.

В конце августа между теннисисткой и тренером произошел конфликт. Саша Бажин поздравил японку Наоми Осаку с победой над Даяной Ястремской на турнире в Нью-Йорке. Это не понравилось украинке.

"Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю", - написала Ястремская.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me. pic.twitter.com/siDNJ1rc3W - Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020

В ноябре 2019 года Саша Бажин пригрозил болельщикам иском за распространение слухов о его романе с Даяной Ястремской.

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