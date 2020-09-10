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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка уволила тренера, который поздравил ее соперницу с победой

Украинская теннисистка уволила тренера, который поздравил ее соперницу с победой


фото: Getty Images
Даяна Ястремская уволила тренера Сашу Бажина, который поздравил ее соперницу с победой над украинкой

Об этом Ястремская сообщила в twitter.

Украинская теннисистка объявила о прекращении сотрудничества с Сашей Бажином, который тренировал ее с ноября 2019 года.

"Я бы хотела сказать, что после выступления на US Open решила прекратить сотрудничество с Сашей Бажином. Хочу поблагодарить его за все. Желаю ему удачи! Это был отличный опыт для меня", - написала Ястремская.

В конце августа между теннисисткой и тренером произошел конфликт. Саша Бажин поздравил японку Наоми Осаку с победой над Даяной Ястремской на турнире в Нью-Йорке. Это не понравилось украинке.

"Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю", - написала Ястремская.

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