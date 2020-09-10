Украинская теннисистка уволила тренера, который поздравил ее соперницу с победой
Об этом Ястремская сообщила в twitter.
Украинская теннисистка объявила о прекращении сотрудничества с Сашей Бажином, который тренировал ее с ноября 2019 года.
"Я бы хотела сказать, что после выступления на US Open решила прекратить сотрудничество с Сашей Бажином. Хочу поблагодарить его за все. Желаю ему удачи! Это был отличный опыт для меня", - написала Ястремская.
В конце августа между теннисисткой и тренером произошел конфликт. Саша Бажин поздравил японку Наоми Осаку с победой над Даяной Ястремской на турнире в Нью-Йорке. Это не понравилось украинке.
"Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю", - написала Ястремская.
I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me. pic.twitter.com/siDNJ1rc3W- Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020
- В ноябре 2019 года Саша Бажин пригрозил болельщикам иском за распространение слухов о его романе с Даяной Ястремской.
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