Украинская лента, которую могут номинировать на Оскар, взяла Гран-при крупнейшего фестиваля документального кино Польши

10 сентября, 2020, 22:37

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" выиграла Гран-при польского фестиваля документального кино Millenium Docs Against Gravity

Об этом сообщила режиссер ленты Ирина Целик.

"Гран-При и приз за лучшую операторскую работу крупнейшего польского фестиваля документального кино Millenium Docs Against Gravity. Это просто счастье какое-то, крепко обнимаю нашего лучшего оператора Вячеслава Цветкова, остальные команды и наших дорогих героев фильма" Земля голубая, будто апельсин "" , - написала она.





Сюжет: в документальном фильме рассказывается о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Там боевые действия продолжаются уже шестой год. В центре сюжета стоит мать Анна, которой ежедневно приходится выживать в прифронтовой зоне с четырьмя детьми. Семья экранизирует свою жизнь в сложных обстоятельствах в любительской ленте.

Напомним, 9 сентября лента стала участником Национального отбора на вручение престижной кинопремии Оскар.