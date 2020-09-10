У Медведчука есть земля на болгарском побережье Черного моря стоимостью 20 млн евро, - Bihus.Info
Об этом пишет Bihus.info со ссылкой на болгарские реестры.
По информации, для покупки недвижимости в Болгарии у Медведчука основали 5 фирм. В их капитал в целом влили почти 19 млн евро.
5 компаний семьи Медведчука владеют землей на побережье Черного моря.
Участки расположены в трех муниципалитетах: Несебр, Поморие и Царево.
Это все - популярные курортные регионы Болгарии. Часть земли предназначена под виллы и курортно-рекреационные здания, еще часть - под сельское хозяйство.
Почти 23 га на побережье компании с орбиты Медведчука скупили в 2007 году.
В 2007 году Медведчук был членом Высшего совета юстиции - важного органа в украинской судебной системе, который влияет на карьеру судей.
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