У Медведчука есть земля на болгарском побережье Черного моря стоимостью 20 млн евро, - Bihus.Info

10 сентября, 2020, 21:23

Лидер ОПЗЖ и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук владеет землей на побережье Черного моря в Болгарии стоимостью в 20 млн евро

Об этом пишет Bihus.info со ссылкой на болгарские реестры.

По информации, для покупки недвижимости в Болгарии у Медведчука основали 5 фирм. В их капитал в целом влили почти 19 млн евро.

5 компаний семьи Медведчука владеют землей на побережье Черного моря.

Участки расположены в трех муниципалитетах: Несебр, Поморие и Царево.

Это все - популярные курортные регионы Болгарии. Часть земли предназначена под виллы и курортно-рекреационные здания, еще часть - под сельское хозяйство.

Почти 23 га на побережье компании с орбиты Медведчука скупили в 2007 году.

В 2007 году Медведчук был членом Высшего совета юстиции - важного органа в украинской судебной системе, который влияет на карьеру судей.