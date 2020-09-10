Тихановскую, Колесникову и Цепкало номинировали на премию Сахарова
О номинации объявила группа социал-демократов (S & D) Европарламента.
"Под впечатлением продолжающихся общенациональных мирных продемократических протестов, которые проходят в Беларуси против фальсифицированных выборов 9 августа, мы твердо убеждены в том, что премией Сахарова этого года должны быть отмечены храбрые женщины Беларуси, которые борются за свободу и демократию в своей стране. Нас особенно вдохновляют три женщины (Тихановская, Колесникова и Цепкало - ред.), которые возглавили кампанию массовой оппозиции на президентских выборах в попытке свергнуть автократического диктатора Александра Лукашенко ", - заявила вице-президент социал-демократов, ответственное за номинацию, Кати Пири.
В заявлении также говорится, что группа самым решительным образом осуждает жестокое подавление мирных протестов белорусского народа.
"S & D призывают все другие политические группы в Европейском парламенте объединиться для выдвижения отважных белорусских женщин на премию Сахарова 2020 года", - говорится в заявлении.
По словам депутата Европарламента Изабель Сантос - официального представителя S & D по правам человека, их номинантки "находятся на передовой в борьбе за свободу в Беларуси, оставаясь источником вдохновения для своего общества и правозащитников во всем мире". Они отказались от политических противоречий и поставили перед собой общую простую цель: превратить свою страну в демократию.
Премию Сахарова "За свободу мысли" ежегодно вручает Европейский парламент. В 2019 году ее получил правозащитник Ильхам Тохти, который выступал за права уйгуров на территории Китая, в 2018 году лауреатом стал украинский режиссер Олег Сенцов , который на момент вручения находился в российской тюрьме и объявил голодовку.
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