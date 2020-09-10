Трегубов: Инспектирование украинских позиций - это стратегическое унижение и тактическая подготовка к нападению
Россияне готовят к эскалации и это означает, что они в конце сентября, во время "Кавказ-2020" могут ударить по Украине.
Так считает соучредитель партии "Демократическая Сокира" Виктор Трегубов.
"Насколько сильно они ударят - будет зависеть от способности Украины сопротивляться.
Злая ирония в том, что во главе Украины стоит человек, который сопротивление оказывать не готов. Который избрал тактику "договариваться до последнего, жертвовать, чем попросят, в надежде, что не прилетит".
Это означает, что прилетит по максимуму.
Оккупанты, что проверяют украинские позиции - это стратегическое унижение и тактическая подготовка к нападению.
Разрешение на такое - разрешение на убой наших военных ", - считает Трегубов.
Я сейчас распишу ситуацию, как я ее вижу. Вы можете видеть оценка. Мои коллеги из ИнформНапалму свидетельствуют, что россияне ... Опубликовано Виктор Трегубов & NBSP; Среда, 9 сентябре 2020
Напомним, в так называемом "МИД ДНР" сообщили, что "представители" ДНР "и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проведут совместную инспекцию в поселке Шумы под Горловкой 10 сентября". Позже эту информацию подтвердили и в Офисе президента . "
Руководитель трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук также признал , что 10 сентября будут инспектировать позиции ВСУ у Шумов ОБСЕ и представители ОРДЛО.
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