Трегубов: Инспектирование украинских позиций - это стратегическое унижение и тактическая подготовка к нападению

10 сентября, 2020, 08:40

Соучредитель партии "Демократическая Сокира" Виктор Трегубов не исключает обострения ситуации на восточном фронте в конце сентября

Россияне готовят к эскалации и это означает, что они в конце сентября, во время "Кавказ-2020" могут ударить по Украине.

Так считает соучредитель партии "Демократическая Сокира" Виктор Трегубов.

"Насколько сильно они ударят - будет зависеть от способности Украины сопротивляться.

Злая ирония в том, что во главе Украины стоит человек, который сопротивление оказывать не готов. Который избрал тактику "договариваться до последнего, жертвовать, чем попросят, в надежде, что не прилетит".

Это означает, что прилетит по максимуму.

Оккупанты, что проверяют украинские позиции - это стратегическое унижение и тактическая подготовка к нападению.

Разрешение на такое - разрешение на убой наших военных ", - считает Трегубов.



Я сейчас распишу ситуацию, как я ее вижу. Вы можете видеть оценка. Мои коллеги из ИнформНапалму свидетельствуют, что россияне ... Опубликовано Виктор Трегубов & NBSP; Среда, 9 сентябре 2020





Напомним, в так называемом "МИД ДНР" сообщили, что "представители" ДНР "и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проведут совместную инспекцию в поселке Шумы под Горловкой 10 сентября". Позже эту информацию подтвердили и в Офисе президента . "



Руководитель трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук также признал , что 10 сентября будут инспектировать позиции ВСУ у Шумов ОБСЕ и представители ОРДЛО.