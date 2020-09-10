Танки, "Грады", гаубицы, ЗРК и обустройство новых позиций: ОБСЕ обнаружила новые нарушения со стороны оккупантов

10 сентября, 2020, 14:27

Беспилотник ОБСЕ в зоне Операции объединенных сил обнаружил обустройство российскими оккупантами новых позиций и запрещенные Минскими соглашениями вооружения вне мест отвода

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"7 сентября зафиксировано продолжение имеющейся траншеи вблизи населенного пункта Березовское Луганской области. А 8 сентября команда СММ ОБСЕ зафиксировала 5 человек вооруженных формирований с лопатами у одной из их позиций на северо-восточной стороне дороги местного значения вблизи Раевка Луганской области", - говорится в сообщении .

Кроме того, дрон ОБСЕ обнаружил вне мест отвода вооружений 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка", 122 мм) вблизи Бугаевки Луганской области, а также 3 реактивных системы залпового огня ( БМ-21 "Град", 122 мм) неподалеку Покровки Донецкой области.

Также на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской было обнаружено 12 танков (предположительно Т-64 - 5 единиц; неустановленного типа - 7 единиц) и 3 вероятно зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"). На полигоне вблизи Тернового Донецкой ОБСЕ обнаружила 4 танка неустановленного типа, а на полигоне близ Покровки - 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 10 танков неустановленного типа.

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