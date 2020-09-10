10 сентября, 2020, 07:41

Танкер Delfi забрали из одесского пляжа "Дельфин", сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook

""Delfi" покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем ", - написал Криклий.

Этому предшествовали несколько недель подготовки танкера к отбуксировки, сообщает Радио "Свобода" .

Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал акватории Одесского залива. В акте расследования аварии, который обнародовала Государственная служба морского и речного транспорта Украины, владельцем судна называют компанию Mister Drake PC, офис которой расположен в Лондоне.

В начале августа капитан судна Анатолий Слынько признал свою вину в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (часть 1 статьи 276 Уголовного кодекса Украины). Капитана приговорили к году ограничения свободы условно.