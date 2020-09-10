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Espreso.tvОбществоТанкер Delfi уже в гавани Черноморска

Танкер Delfi уже в гавани Черноморска


фото: dumskaya
Аварийный танкер Delfi около 14 часов прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров к нефтегавани порта Черноморск

Об этом сообщает Укринформ.

10 сентября около 14 часов танкер Delfi, который буксировали в порт Черноморск буксиры "Топаз" и "Диамант", прошел Бурлачью балку и направился для швартовки у причала №24.

  • Напомним, утром 10 сентября Танкер Delfi забрали из одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.

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