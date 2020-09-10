Танкер Delfi уже в гавани Черноморска

10 сентября, 2020, 16:23

Аварийный танкер Delfi около 14 часов прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров к нефтегавани порта Черноморск

Об этом сообщает Укринформ.

10 сентября около 14 часов танкер Delfi, который буксировали в порт Черноморск буксиры "Топаз" и "Диамант", прошел Бурлачью балку и направился для швартовки у причала №24.

Напомним, утром 10 сентября Танкер Delfi забрали из одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.