Танкер Delfi уже в гавани Черноморска
10 сентября, 2020, 16:23
Аварийный танкер Delfi около 14 часов прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров к нефтегавани порта Черноморск
Об этом сообщает Укринформ.
10 сентября около 14 часов танкер Delfi, который буксировали в порт Черноморск буксиры "Топаз" и "Диамант", прошел Бурлачью балку и направился для швартовки у причала №24.
- Напомним, утром 10 сентября Танкер Delfi забрали из одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.
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