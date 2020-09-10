Танкер Delfi отбуксируют сегодня в порт Черноморск в течение дня, - Одесская ОГА

10 сентября, 2020, 10:07

Танкер Delfi должен отбуксировать в порт Черноморск сегодня в течение светового дня

Об этом пишет Радио Свобода.

"Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение светового дня судно уже должно быть перемещено в порт Черноморск", - цитирует издание слова главы Одесской областной государственной администрации Максима Куцый.

Он добавил, что специалисты частных компаний, а также государственные службы работали круглосуточно, чтобы убрать затонувший танкер.

Напомним, утром 10 сентября Танкер Delfi забрали из одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.

В начале августа капитан судна Анатолий Слынько признал свою вину в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (часть 1 статьи 276 Уголовного кодекса Украины). Капитана приговорили к году ограничения свободы условно.

В акте расследования аварии, который обнародовала Государственная служба морского и речного транспорта Украины, владельцем судна называют компанию Mister Drake PC, офис которой расположен в Лондоне.

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