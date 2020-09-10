Стало известно, когда пройдут выборы нового президента "Барселоны"

10 сентября, 2020, 22:14

Выборы нового президента футбольного клуба "Барселона" пройдут 20 и 21 марта 2021 года

Об этом сообщает Marca

Традиционно выборы проходят в один день и на одном избирательном участке, однако в следующем году они будут "растянуты" на два дня и будут проходить в нескольких местах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Действующий президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не примет участия в грядущих выборах, ведь занимает руководящую должность уже второй срок подряд.

В апреле кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что испанский топ-клуб находится под угрозой банкротства.