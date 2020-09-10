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Espreso.tvСпортСтало известно, когда пройдут выборы нового президента "Барселоны"

Стало известно, когда пройдут выборы нового президента "Барселоны"


фото: Getty Images
Выборы нового президента футбольного клуба "Барселона" пройдут 20 и 21 марта 2021 года

Об этом сообщает Marca

Традиционно выборы проходят в один день и на одном избирательном участке, однако в следующем году они будут "растянуты" на два дня и будут проходить в нескольких местах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Действующий президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не примет участия в грядущих выборах, ведь занимает руководящую должность уже второй срок подряд.

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