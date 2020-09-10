Состоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .
Соперников узнали 19 победителей первого этапа и три клуба первой лиги - "Агробизнес", "Волынь" и "Оболонь".
Кубок Украины
Второй предварительный этап
Группа А
"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Верхние Плавные)
"ВПК-Агро" (Магдалиновка) - "Кремень" (Кременчуг)
Группа В
"Николаев" (Николаев) - "Черноморец" (Одесса)
"Нива" (Винница) - "Кристалл" (Херсон)
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Таврия" (Симферополь)
Группа С
"Альянс" (Липовая Долина) - "Верес" (Ровно)
"Виктория" (Николаевка) - "Диназ" (Вышгород)
"Оболонь" (Киев) - "Полесье" (Житомир)
Группа D
"Волынь" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
"Ужгород" (Ужгород) - "Агробизнес" (Волочиск)
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь)
Базовая дата матчив- 16 сентября.
- Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .
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