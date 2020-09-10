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Espreso.tvСпортСостоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу

Состоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу


фото: uaf.ua
В Киеве состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Соперников узнали 19 победителей первого этапа и три клуба первой лиги - "Агробизнес", "Волынь" и "Оболонь".

Кубок Украины

Второй предварительный этап

Группа А

"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Верхние Плавные)

"ВПК-Агро" (Магдалиновка) - "Кремень" (Кременчуг)

Группа В

"Николаев" (Николаев) - "Черноморец" (Одесса)

"Нива" (Винница) - "Кристалл" (Херсон)

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Таврия" (Симферополь)

Группа С

"Альянс" (Липовая Долина) - "Верес" (Ровно)

"Виктория" (Николаевка) - "Диназ" (Вышгород)

"Оболонь" (Киев) - "Полесье" (Житомир)

Группа D

"Волынь" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

"Ужгород" (Ужгород) - "Агробизнес" (Волочиск)

"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь)

Базовая дата матчив- 16 сентября.

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