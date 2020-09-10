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Espreso.tvОбществоШмыгаль заявил, что проект госбюджета на 2021 внесут в Раду 15 сентября

Шмыгаль заявил, что проект госбюджета на 2021 внесут в Раду 15 сентября


фото: kmu.gov.ua
Проект государственного бюджета на 2021 будет подан в Верховную Раду 15 сентября

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Херсоне, где он находится с рабочим визитом, передает РБК-Украина .

"15 сентября, как это предусмотрено законом, Минфином будет подан в Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что бюджет будет принят вовремя.

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