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Espreso.tvОбществоСейчас договариваемся с РФ дипломатично, - СНБО рассматривает пять вариантов деоккупации ОРДЛО

Сейчас договариваемся с РФ дипломатично, - СНБО рассматривает пять вариантов деоккупации ОРДЛО


фото: ukrinform
Совет нацбезопасности и обороны изучает пять вариантов деоккупации ОРДЛО, из которых вовлечен пока первый

Об этом в сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов, передает Укринформ .

"Сейчас в работе первый вариант - политико-дипломатический путь решения ситуации. Это когда работают дипломаты, политики. Мы делаем попытку договориться с Россией, чтобы они ушли из нашего дома", - отметил Данилов.

По его словам, в случае неудачи Украина получит полное право перейти к другим вариантам.

Также глава ведомства прокомментировал заявления о ситуации на востоке Украины главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина.

"И Кравчук, и Фокин, которые назначены в ТКГ, имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт. Но надо понимать, что это их позиция как человека, как гражданина", - заявил Данилов и добавил, что по многим вопросам их позиция - это не позиция Украины.

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