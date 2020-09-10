Сейчас договариваемся с РФ дипломатично, - СНБО рассматривает пять вариантов деоккупации ОРДЛО

10 сентября, 2020, 07:33

Совет нацбезопасности и обороны изучает пять вариантов деоккупации ОРДЛО, из которых вовлечен пока первый

Об этом в сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов, передает Укринформ .

"Сейчас в работе первый вариант - политико-дипломатический путь решения ситуации. Это когда работают дипломаты, политики. Мы делаем попытку договориться с Россией, чтобы они ушли из нашего дома", - отметил Данилов.