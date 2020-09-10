Сейчас договариваемся с РФ дипломатично, - СНБО рассматривает пять вариантов деоккупации ОРДЛО
Об этом в сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов, передает Укринформ .
По его словам, в случае неудачи Украина получит полное право перейти к другим вариантам.
Также глава ведомства прокомментировал заявления о ситуации на востоке Украины главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина.
"И Кравчук, и Фокин, которые назначены в ТКГ, имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт. Но надо понимать, что это их позиция как человека, как гражданина", - заявил Данилов и добавил, что по многим вопросам их позиция - это не позиция Украины.
- Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-