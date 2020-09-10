Семь директоров лесхозов Франковщины задержали за подкуп полицейского

10 сентября, 2020, 20:53

Они предложили руководителю отдела областного управления стратегических расследований ежемесячное "вознаграждение" за "закрытие глаз" на незаконную порубку лесов - 1000 долларов США с каждого

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает "Еспресо.Захид" .

Правоохранители выявили факты незаконной порубки древесины на территории лесхозов, которую наладили руководители предприятий. Чтобы работники полиции не реагировали на нарушения, им предложили ежемесячное "вознаграждение" - 1000 долларов США с каждого руководителя лесхоза, где были выявлены факты незаконной порубки леса.

"Руководитель отдела сразу уведомил руководство Департамента и областное управление внутренней безопасности Национальной полиции. По данному факту следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

В четверг, 10 сентября, оперативники, следователи совместно с сотрудниками областной прокуратуры задержали руководителя лесхоза при передаче неправомерной выгоды начальнику одного из отдела УСР. С места задержания изъяли 7000 долларов США, которые собрали злоумышленники для "решения вопроса". Одновременно проводились задержания еще шестерых руководителей лесных хозяйств области", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о задержании их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Кроме того, правоохранители установили причастность других директоров лесхозов к противоправной деятельности. За предложение и предоставление полицейскому неправомерной выгоды руководителям семи лесхозов может грозить лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.