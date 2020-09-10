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Espreso.tvОбществоСемь директоров лесхозов Франковщины задержали за подкуп полицейского

Семь директоров лесхозов Франковщины задержали за подкуп полицейского

Они предложили руководителю отдела областного управления стратегических расследований ежемесячное "вознаграждение" за "закрытие глаз" на незаконную порубку лесов - 1000 долларов США с каждого

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает "Еспресо.Захид" .

Правоохранители выявили факты незаконной порубки древесины на территории лесхозов, которую наладили руководители предприятий. Чтобы работники полиции не реагировали на нарушения, им предложили ежемесячное "вознаграждение" - 1000 долларов США с каждого руководителя лесхоза, где были выявлены факты незаконной порубки леса.

"Руководитель отдела сразу уведомил руководство Департамента и областное управление внутренней безопасности Национальной полиции. По данному факту следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

В четверг, 10 сентября, оперативники, следователи совместно с сотрудниками областной прокуратуры задержали руководителя лесхоза при передаче неправомерной выгоды начальнику одного из отдела УСР. С места задержания изъяли 7000 долларов США, которые собрали злоумышленники для "решения вопроса". Одновременно проводились задержания еще шестерых руководителей лесных хозяйств области", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о задержании их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Кроме того, правоохранители установили причастность других директоров лесхозов к противоправной деятельности. За предложение и предоставление полицейскому неправомерной выгоды руководителям семи лесхозов может грозить лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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