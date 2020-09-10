Российские хакеры пытались сломать компанию, работающую с Байденом, - Reuters
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в течение последних двух месяцев попытки взлома были нацелены на сотрудников компании по разработке стратегии и коммуникаций SKDKnickerbocker, что работает с Байденом и другими известными демократами.
Собеседник агентства рассказал, что хакерам не удалось получить доступ к сетям компании.
Попытки взлома SKDK были недавно отмечены компанией Microsoft, которая определила, что хакеры были связаны с правительством России.
Один из источников сообщил, что неясно, была ли целью хакеров кампания Байдена или они пытались получить доступ к информации о других клиентах SKDK.
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Атаки включали фишинг - метод взлома, который пытается обманом заставить пользователей раскрыть пароли, а также другие попытки проникнуть в сеть SKDK, сообщили три источника.
В компании SKDK от комментариев отказалась. Представитель Байдена не ответил на запрос о комментарии.
SKDK тесно связана с Демократической партией. Компания участвовала в шести президентских кампаниях и многочисленных гонках в Конгресс демократов.
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